Motorine Zam Geliyor
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzine bugün gelen zammın ardından motorinin litre fiyatında da 1,42 TL fiyat artışı bekleniyor. Söz konusu artış ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 47 TL'ye yaklaşacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 11:02, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 11:06
19 Mart 2025'te göz altına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası geçen hafta kurlarda dalgalanma yaşandı.
Dolar kurunda yaşanan artışlar akaryakıt fiyatlarına üst üste zam yapılmasına neden oldu.
Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,51 TL artışa gidilirken, motorine yapılması beklenen 1,3 TL'lik zam güncellendi. Sektör kaynakları, yarından itibaren motorinin litre fiyatına 1,42 TL'lik zam yapılacağını aktardı.