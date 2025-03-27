Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son günlerde gece yarısı itibarıyla LPG'ye 65 kuruş zam geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 27 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global Piyasalardaki Dalgalanmalar ve Akaryakıt Fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Özellikle gece yarısı itibarıyla LPG'ye yapılan zamlar dikkat çekiyor.

27 Mart 2025 İtibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da Akaryakıt Fiyatları

İşte 27 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL



