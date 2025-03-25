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Kanada'da Türk iş insanından dev yatırım

Türk iş insanı Fesih Zeki Mert, Kanada'da EBS Global'in dev merkezini açarak yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 11:04, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 11:07
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Kanada'da Türk iş insanından dev yatırım

Kanada merkezli Van Horn Construction şirketi ile dünya çapında başarılarıyla tanınan Türk iş insanı Fesih Zeki Mert, küresel çaptaki yatırımlarını sürdürürken, EBS Global'in Kanada'daki merkezinin dev tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Türk iş insanı Fesih Zeki Mert, Kanada'da kurduğu Van Horn Construction şirketi ile Kanada ve Türkiye'nin yanı sıra küresel bir dev halini alırken, yeni yatırımlar da hayata geçiriliyor.

Kanada Hükümetinden Katılım ve Destek

Kanada merkezli kurulan dev yatırım, son teknoloji göz önünde bulundurarak yapılandırıldı. 600'den fazla kişinin çalışacağı EBS Global'in açılışına yoğun katılım gerçekleşti. Kanada Hükümetini temsilen çeşitli bakanlar ve yerel yetkililer katıldı:

  • Bürokrasiyi Azaltma Bakanı Andrea Khanjin
  • Adalet Bakanı Doug Downey
  • Sağlık Bakan Yardımcısı Michael Tibollo
  • Barrie Belediye Başkanı Alex Nuttall
  • Milletvekilleri John Brassard ve Doug Shipley
  • Barrie Belediye Meclis Üyesi Clare Riepma
  • RESCON Başkanı Richard Lyall
  • CFAO - Ontarıo Beton Kalıp Derneği Başkanı Rocco Lotito
  • The Economic Urban Form Director Carlos Sousa
  • Barrie Ticaret Odası CEO'su Paul Markle


Dev Yatırım ve İş Birlikleri Sürüyor

FAB Yayıncılık A.Ş. bünyesinde elipshaber.com İnternet Haber Sitesi ve Elips TV kuruluşlarını hayata geçiren; Yunanistan'ın dev şirketlerinden Planet SA iştiraki olan Planet Turkey ile yüzde 50 ortaklık ile işbirliği anlaşması imzalayan Fesih Zeki Mert, Çin ve Ukrayna'daki yatırımlarının ardından son olarak, EBS Global'in Kanada'daki merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Geleceğe Açılan Bir Vizyon


İş insanı Fesih Zeki Mert, Kanada'da bulunan yatırım merkezinin açılışıyla ilgili, "Bugün EBS Global olarak Kanada'daki merkezimizin kapılarını büyük bir gurur ve heyecanla açtık. Uzun zamandır inanç, emek ve tutkuyla yürüdüğümüz bu yolculukta, açılışımızı siyasetten iş dünyasına, mimariden mühendisliğe birçok değerli dostumuz, kıymetli iş ortaklarımız ve yol arkadaşımız olan güçlü ekibimizle birlikte kutladık. Kanada'da attığımız bu adım, yalnızca bir ofis açılışı değil; geleceğe açılan bir vizyonun, uluslararası başarı yolculuğumuzun önemli bir başlangıcıdır. Bugün bize gösterdiğiniz destek, inanç ve güvenle daha da güçlendik."


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