Beyoğlu Belediye Başkanı İfade Verdi

İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 106 Kişi Gözaltında
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 106 Kişi Gözaltında
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Metro İstanbul'dan duyuru
Metro İstanbul'dan duyuru
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beyoğlu Belediye Başkanı İfade Verdi

İstanbul'da CHP İl Kongresi'nde hile iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadesi alındı. Güney, suçlamaları reddetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2025 14:57, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 14:59
Yazdır
Beyoğlu Belediye Başkanı İfade Verdi

İstanbul'da devam eden CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin soruşturma, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddialarını içermektedir. Bu kapsamda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Güney, ifadesinde, "kongrede para karşılığında oy kullanıldığı" iddiasına yönelik ses kaydında kendi sesinin bulunmadığını ve bu kaydı sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.

İnan Güney'in İddialara Yanıtı

Güney, ses kaydında adı geçen kişilerle herhangi bir toplantıya katılmadığını ifade etti. Özellikle Fahrettin Çırak'ı Beşiktaş Belediyesi CHP meclis üyesi olduğu dönemde tanıdığını, ancak ses kaydındaki kişinin Çırak olup olmadığına ilişkin bir yorum yapamayacağını söyledi. Ayrıca, soruşturmayla ilgili çoğu ismi tanımadığını ve ses kaydının mağduru olduğunu dile getirdi.

Seçim Dönemindeki Durum

Güney, Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri döneminde belediye başkanı olmadığını ve Beşiktaş ilçe meclis üyesi olduğunu açıkladı. Bu nedenle, il kongresi ya da genel kurultayda delege olamadığını ve oy kullanmadığını belirtti. O dönem il başkanı adaylarından Özgür Çelik'i ve genel kongrede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i desteklediğini ifade etti.

Öne Çıkan İfadeler

  • Ses kaydında kendisinin sesi olduğu iddialarını kabul etmedi.
  • İstanbul İl Başkanlığı seçimi için aday olan isimlerin iradelerini bildirme tarihlerini hatırladığını ve seçim sürecine dair detayları paylaştı.
  • Toplantıya katılmadığını ve toplantıda konuşulan hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinden bilgisi olmadığını belirtti.
  • Üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini vurguladı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber