Beyoğlu Belediye Başkanı İfade Verdi

İstanbul'da devam eden CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin soruşturma, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddialarını içermektedir. Bu kapsamda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Güney, ifadesinde, "kongrede para karşılığında oy kullanıldığı" iddiasına yönelik ses kaydında kendi sesinin bulunmadığını ve bu kaydı sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.

İnan Güney'in İddialara Yanıtı

Güney, ses kaydında adı geçen kişilerle herhangi bir toplantıya katılmadığını ifade etti. Özellikle Fahrettin Çırak'ı Beşiktaş Belediyesi CHP meclis üyesi olduğu dönemde tanıdığını, ancak ses kaydındaki kişinin Çırak olup olmadığına ilişkin bir yorum yapamayacağını söyledi. Ayrıca, soruşturmayla ilgili çoğu ismi tanımadığını ve ses kaydının mağduru olduğunu dile getirdi.

Seçim Dönemindeki Durum

Güney, Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri döneminde belediye başkanı olmadığını ve Beşiktaş ilçe meclis üyesi olduğunu açıkladı. Bu nedenle, il kongresi ya da genel kurultayda delege olamadığını ve oy kullanmadığını belirtti. O dönem il başkanı adaylarından Özgür Çelik'i ve genel kongrede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i desteklediğini ifade etti.

Öne Çıkan İfadeler

Ses kaydında kendisinin sesi olduğu iddialarını kabul etmedi.

İstanbul İl Başkanlığı seçimi için aday olan isimlerin iradelerini bildirme tarihlerini hatırladığını ve seçim sürecine dair detayları paylaştı.

Toplantıya katılmadığını ve toplantıda konuşulan hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinden bilgisi olmadığını belirtti.

Üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini vurguladı.



