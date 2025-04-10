Üniversite Akademik Personelinin Sicil, İzin Ve Birim Bilgilerinin Paylaşılmasının Kişisel Verileri İhlal Etmesi

Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Üniversite Akademik Personelinin Sicil, İzin Ve Birim Bilgilerinin Paylaşılmasının Kişisel Verileri İhlal Etmesi

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin izin durumuna ilişkin kişisel verilerinin ilgili kişinin çalıştığı birimde görevli diğer personelle paylaşılması suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin aykırılık teşkil ettiği kanaatine varıldığından ilgili personel hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılması, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca karara bağlanmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 00:10, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 12:33
Yazdır
Üniversite Akademik Personelinin Sicil, İzin Ve Birim Bilgilerinin Paylaşılmasının Kişisel Verileri İhlal Etmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal ettirilen şikayet dilekçesinde özetle, bir Üniversitenin Fakülte Dekanı imzasıyla gönderilen bir e-posta ekinde bulunan dosya ile, ilgili kişinin kendisinin ve Üniversitede çalışan tüm öğretim üyelerinin sicil numaralarını, çalıştıkları birimi ve izin durumlarını gösterir verilerin Fakültenin idari ve akademik tüm kadrosuna aktarıldığı, Üniversite tarafından bu verilerin herhangi bir ayrım veya gerekçeye dayanmadan toplu bir e-posta ile tüm personelle paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu hususları belirtilerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde şikayet edilen veri sorumlusundan savunması talep edilmiş olup veri sorumlusu tarafından verilen cevapta özetle; ilgili kişinin izin kullanma tarihlerinin, tüm diğer personel ile birlikte, belli, açık ve meşru amaçlar için işlendiği; ilgili kişinin, diğer personel gibi bir iş sözleşmesine dayalı olarak veri sorumlusu bünyesinde görev yaptığı, ancak personelce bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmediği görülmekte olduğundan ilgili personelin uyarılması maksadıyla verilerin paylaşıldığı, bu gibi durumlarda, kişinin rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği, izinlerin kullanımıyla ilgili konuda ilgili kişiyi de kapsayan veri işlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, işlemin kurumsal disiplin ve düzen, verimlilik ve kamu yararı, yerleşik idari anlayış ve uygulamalara uygun bulunduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/04/2023 tarihli ve 2023/646 sayılı Kararı ile;

Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde kişisel verinin; "kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi", ilgili kişinin; "kişisel verisi işlenen gerçek kişi", veri sorumlusunun ise; "kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlandığı,

Kanun'un "Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" başlıklı 5'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğinin, (2) numaralı fıkrasında ise kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğunun hükme bağlandığı,

Bununla birlikte Kanun'un 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır." hükmünü amir olduğu,

Somut olayda, her ne kadar veri sorumlusunun cevap yazısında şikayete konu kişisel veri paylaşımının izin kullanımı konusunda ilgili personelin uyarılması amacıyla Kanun'un 5'inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde düzenlenen "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" şartına dayanılarak gerçekleştirildiği ifade edilmiş olsa da mezkür işleme şartının ilgili kişinin izin durumuna ilişkin kişisel verilerinin veri sorumlusu bünyesinde çalışan diğer kişilerle paylaşılması bakımından geçerli olmayacağı,

İlgili kişinin izin kullanımı hususunda uyarılması amacıyla ilgili kişinin çalıştığı birimde görevli diğer tüm personelle kişisel verilerinin paylaşılmasının gereklilik arz etmediği ve bu amaçla yalnızca ilgili kişi muhatap alınmak suretiyle alternatif süreçlerin işletilebileceği değerlendirmelerinden hareketle,

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin izin durumuna ilişkin kişisel verilerinin ilgili kişinin çalıştığı birimde görevli diğer personelle paylaşılması suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı ve bu durumun Kanun'un 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil ettiği kanaatine varıldığından Kanun'un 18'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca veri sorumlusu bünyesinde görev yapan ilgili personel hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılması ve işlemin sonucu hakkında Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasın;

Karar verilmiştir.

Dolayısı ile kamu idarelerinde paylaşılacak bilgilerin kişisel veri kapsamında olup olmadığı, kanunen izin verilen sınırlar içinde bulunup bulunmadığı araştırılması ve titizlikle uygulama yapılması, olası cezai müeyyideler ve hak kayıpları açısından önem arz etmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber