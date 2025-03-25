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MSB: Pençe-Kilit'te PKK Mağarasında Silah Ele Geçirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda PKK'ya ait mağarada silah ve mühimmat bulunduğunu duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2025 12:37, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 12:38
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MSB: Pençe-Kilit'te PKK Mağarasında Silah Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'nın kullandığı bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröristlerin inlerini basmaya devam ettiği vurgulandı. Irak'ın kuzeyindeki bu operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara, terör örgütü PKK'nın stratejik noktalarından biri olarak tanımlandı. Bu mağarada tespit edilen silah ve mühimmatın yanı sıra, teröristlerin uzun süreli yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan yaşam malzemeleri de bulundu. Açıklamaya göre, operasyonlar kapsamında terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

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