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UTTS TTB Montaj Ücretleri Güncellendi

2025'te UTTS kapsamında TTB montaj ücretleri geçici olarak 2.172 TL'ye indirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 13:02, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 13:03
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UTTS TTB Montaj Ücretleri Güncellendi

Darphane'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için belirlenen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj ve hizmet bedeli, 25 Mart 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçici olarak güncellendi. Açıklamaya göre, KDV dahil 2.791,45 TL olan ücret, 2.172 TL'ye düşürüldü. Daha önce yüksek fiyattan montaj yaptıranlara ise 619,45 TL iade edilecek. İşte detaylar...

Taşıt Tanıma Sistemi ve Güncellenen Montaj Ücretleri

Türkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi. Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı.

TTB Montaj Ücreti Değişti

Darphane'nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.

Daha Önce Yaptıranlara İade

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak. Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS'ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek.

Hangi Araçlar Zorunlu?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma zorunluluğu, şirket adına kayıtlı tüm araçları kapsıyor. İşletmeye dahil olan araçların yanı sıra, kiralama yoluyla kullanılan araçların da TTB taktırması gerekiyor. Bireysel taşıt sahipleri için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.Montaj işlemleri, Türkiye genelinde 81 ilde, 150'den fazla yetkilendirilmiş mobil ve yerleşik noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmet noktalarında tüm araç tipleri ve akaryakıt dağıtım firmalarıyla %100 uyumlu TTB'ler temin edilebiliyor. Başvuru ve ödeme işlemleri ise tamamen Darphane'nin resmi web sitesi olan utts.gov.tr üzerinden yapılıyor.


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