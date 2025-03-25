Eşini Öldüren Polis İçin Savcı Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun davası Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ender T. ve öldürülen Burçin Sevgi T'nin yakınları ile avukatlar katıldı. Sanık Ender T., savunmasında eşinin kendisini aldattığını, ancak onu affettiğini belirterek, "Keşke daha önce affetmeseydim, olay buraya kadar gelmezdi." dedi. Burçin Sevgi T'nin avukatı ise sanık Ender T'nin telefonunda yapılan incelemelerde farklı kadınlarla yazışmalarının tespit edildiğini ifade etti. Avukat, "Sadakatli olursanız karşı taraftan da sadakat beklersiniz. Sanık savunmalarında sürekli öldürdüğü kadının kendisini aldattığını ve farklı erkeklerle ilişki kurduğunu iddia ediyor. Fakat telefon kayıtlarında asıl aldatan kişinin sanığın kendisinin olduğunu görüyoruz. Sanık, öldürdüğü kadını defalarca aldatmış." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın evlilik sürecinde başka kadınlarla görüştüğünü ve bu durumun tanık anlatımları ve mesaj içeriklerinden anlaşıldığını belirtti. "Kendisi sadakatsiz olan biri karşı tarafın sadakatsiz olduğunu ileri sürerek tahrik hükümlerinden faydalanamaz" diyen savcı, sanığın tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma Ertelendi

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ender T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olay, Kastamonu'da geçen yıl 15 Ekim'de, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde çıkan tartışma sırasında Ender T'nin tabancasıyla ateş ederek eşini öldürmesiyle gerçekleşmişti.