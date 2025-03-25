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Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP'li Özgür Özel'in milli şirketleri boykot çağrısını eleştirerek, bu tavrın kendi liyakatini sorgulattığını belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2025 13:50, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 13:47
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Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerine tepki gösterdi. Çelik, Özel'in milli şirketleri boykot etme çağrısını eleştirerek, bu tavrın CHP Genel Başkanlığı'na liyakatini sorgulattığını belirtti. Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri tehdit etmesinin siyasal zorbalık olduğunu vurgulayan Çelik, bu dilin Özel'e zarar vereceğini ifade etti.

Özgür Özel'in Siyasi Dili Eleştirildi

Çelik, Özgür Özel'in siyasi cümle kurma yeteneğinden yoksun olduğunu ve tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığını öne sürdü. Bu dilin siyasetin rotasından çıktığını belirtti. Ayrıca, CHP'nin kendi iç gündemini saptırarak, Cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye yönelik saldırılarının hedef saptırma olduğunu iddia etti.

CHP'nin İç Gündemi ve İddialar

  • CHP'lilerin bazı belediyelerin yolsuzluk yaptığını söylemesi.
  • Geçmiş kurultayda hile yapıldığı iddiasıyla CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurulması.

Ömer Çelik, CHP yönetiminin bu iddialara cevap vermesi gerektiğini belirtti ve partinin saldırgan bir zihniyetin merkezi haline gelmesinin vahim olduğunu ifade etti. Rakiplerinden sağduyulu ve gerçek siyasetle karşılarına çıkmalarını beklediklerini vurguladı. Zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle karşılarına çıkanlara ise hak ettikleri cevabı vereceklerini söyledi.


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