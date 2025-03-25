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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 13:46, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 13:47
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kent merkezi ile Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda, 178 gram eroin, 273 gram sentetik uyuşturucu, 43 gram esrar, 164 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

  • 178 gram eroin
  • 273 gram sentetik uyuşturucu
  • 43 gram esrar
  • 164 uyuşturucu hap
  • 1 ruhsatsız tabanca
  • 3 ruhsatsız av tüfeği
  • 1 hassas terazi

Bu tür operasyonlar, toplumun güvenliği için büyük önem taşıyor ve yetkililer tarafından kararlılıkla yürütülüyor. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sayesinde suçla mücadelede önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.


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