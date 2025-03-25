İzmir'de Toplantı ve Gösteri Yasağı Uzatıldı

İzmir Valiliği, şehir genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağının süresinin 29 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, daha önce 21-25 Mart tarihleri arasında il genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı hatırlatıldı. Ancak kentte huzur ve sükünu bozabilecek eylemlerin olma ihtimaline karşı mevcut tedbirlerin devam etmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Valilik Açıklaması

Açıklamada, "Bu nedenle ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00.00'dan, 29.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Yasağın Amacı

Yasağın amacı, İzmir'de kamu düzenini korumak ve olası provokatif olayların önüne geçmek olarak belirtiliyor. Bu tür tedbirler, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanması için önem arz ediyor.