Fahrettin Altun: Türk Yargısının Bağımsızlığı İçin Mücadele

Fahrettin Altun, "Hukuku itibarsızlaştırmaya çalışmaya ve yargı mercilerini baskı altına almaya yönelik her söylem, adalet sistemine yapılabilecek en büyük kötülüktür." dedi. Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli'nde konuştu. Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelesine dair önemli bilgiler verdi.

Bağımlılıklarla Mücadele ve Türkiye'nin Stratejik Çalışmaları

Altun, bağımlılıklarla mücadelede devletin kararlılığını vurguladı. "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu koordinasyonunda, tüm kurum ve paydaşları kapsayan üst düzey bir işbirliğiyle, madde bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar ve diğer tüm bağımlılıklarla mücadele seferberliğimiz, güçlenerek devam ediyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Dijital Bağımlılığın Tehlikeleri

Altun, dijital bağımlılığın toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti. "İnsan makine etkileşiminden neşet eden dijital bağımlılık, toplumun her kesimi için risk oluşturan, sinsice ilerleyen bir salgın mahiyetinde." ifadesini kullandı. Bu bağımlılığın toplumsal ve bireysel etkilerini ele aldı.

Dezenformasyon ve Dijital Medya

Altun, dezenformasyonun toplum üzerindeki etkilerinden bahsetti. "Son günlerde İstanbul merkezli olarak başlayan yolsuzluk soruşturması özelinde bu durumun çok açık ve net bir örneğini gördük." dedi. Dijital medyanın manipülatif kullanımlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin İtibarını Koruma Çabaları

Altun, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını koruma çabalarına değindi. "Türkiye, istikrarsız, güvensiz ve hukuk dışı bir ülke gibi lanse edilmeye çalışılmaktadır." ifadesiyle ülkenin karşı karşıya olduğu dezenformasyon girişimlerine dikkat çekti.

Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği ve Gelecek Planları

Altun, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğine vurgu yaptı. "Devletin tüm kurumları ile Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, akademi ve medya kuruluşlarının işbirliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda daha sağlıklı bir nesil yetiştirme çalışmalarının güçlenerek devam edeceğine inanıyorum." dedi. Bu işbirliğinin önemine ve gelecekteki planlara değindi.



