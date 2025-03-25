Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında yayılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Bahçeli'nin, planlanan istirahat sürecinde olduğu ve evinde çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği de özellikle belirtildi.