DMM Kent Lokantaları Kapatıldı İddialarını Yalanladı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanan Şişli Belediyesi'ne, Resul Emrah Şahan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı. Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in, Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddiası yalanlandı.

'Kent Lokantası Kapatıldı' İddiasına Yalanlama

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekildedir:"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı" iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Şişli'de 3 Kent Lokantası Bulunuyor