Adana'da Polis Merkezi Saldırısı Davası Başladı

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak beyanı alınan Y.Ç, huzurda bulunan sanıklardan İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş'yi tanıdığını belirtti. "Ahmet P'yi tanımıyorum. Selman benim yakın arkadaşım olur. Selman'ın ben sık sık motosikletini alırdım. Olay günü Selman bana motosikletini bırakmıştı. Motosikleti arızalıydı. Ben de Selman'a ait motosikletle alışveriş merkezine gitmek istedim. Fakat motosiklet sürekli stop edince vazgeçtim. Motosikleti Selman'ın evine bıraktım. Olayla ilgili bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklardan Selman Ş, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadığını savunarak, "Olaya karışan kimseyi motosikletle dışarıda beklemedim. Çarşı ve mahalle bekçilerine silah doğrultmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi. Ahmet P. ve İdris T. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.Diğer sanık Mehmet Emin A, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Olay günü elimizde sadece silah vardı. Video çekip sosyal medyaya atmak istedik. Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Mahkeme Kararı

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanık İdris T'nin bazı beyanlarından akıl sağlığıyla ilgili şüphe oluşması üzerine cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınarak rapor alınmasına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın Özeti

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına 2 Ocak'ta molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



