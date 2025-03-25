Üniversite Öğrencilerini, Eylemlere Yönlendiren Akademisyenler Mi?

Son günlerde üniversite öğrencilerine yönelik kışkırtma girişimlerinde, akademisyenlerin de rol aldığı belirtiliyor. Marjinal sol örgütlerin, öğrencileri eylemlere yönlendirdiği ifade ediliyor. Bu durum, üniversitelerdeki huzur ortamını tehdit ediyor ve öğrenciler arasında gerginliğe neden oluyor.

Öğrenciler Eylemlere Teşvik Ediliyor

İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan hukuki süreç devam ederken, bazı grupların üniversite öğrencilerini kışkırtmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Özellikle Ankara ve İstanbul'daki köklü üniversitelerde görev yapan bazı yerli ve yabancı akademisyenlerin, öğrencileri protestolara teşvik ettiği iddia ediliyor.

Marjinal Sol Örgütler Devrede

Üniversitelerde faaliyet gösteren bazı sol marjinal terör örgütlerinin, öğrencileri olaylara dahil ederek sokakları hareketlendirmeye çalıştığı bildirildi. Başta MLKP, TKP, TKEP/L, TİKB/B, TKİP ve DSİH gibi terör örgütleri ile bağlantılı öğrenci kulüplerinin, gençleri eylem tuzaklarına çekmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade ediliyor.

Öğrenciler Dijital Platformlar Üzerinden Yönlendiriliyor

Öğrencilere yönelik kışkırtmaların dijital haberleşme uygulamaları üzerinden yapıldığı tespit edildi. Eylemlere katılacak öğrencilere, nasıl giyinmeleri gerektiğinden, hangi maskeyi kullanacaklarına kadar detaylı talimatlar verildiği belirtiliyor. Ayrıca, müdahale sonrasında neler yapılması gerektiğine ilişkin listelerin de öğrencilerle paylaşıldığı öğrenildi.

Akademisyenlerin Desteği İddia Ediliyor

Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, son günlerdeki üniversite eylemlerinde de bazı akademisyenlerin aktif rol oynadığı öne sürülüyor. Büyükşehirlerdeki üniversitelerde görev yapan bazı akademisyenlerin, öğrencileri eylemlere katılmaları için teşvik ettiği ve hatta sınavlara giremeyen öğrencilere ek sınav hakkı tanınması için fakülte yönetimlerini baskı altına aldığı iddia ediliyor.Yetkililer, üniversitelerde yaşanan bu tür olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, gençlerin provokasyonlara karşı bilinçli hareket etmeleri çağrısında bulundu.