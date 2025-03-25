Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi

Bursa'da Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanı seçilmek için verdiği sözü tutarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okuluna getirdi. Bakan Tekin'i karşılarında gören öğrenciler, mutluluklarını gizleyemedi. Bu olay, okulda büyük bir heyecan yarattı.

Beril Küçükkaya'nın Seçim Vaadi

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanlığı seçimlerinde öğrenci arkadaşlarına 'Sınıf başkanı seçildiğim takdirde Milli Eğitim Bakanı'nı okula getireceğim. Sınıf ve okulun eksiklerinin giderilmesini isteyeceğim' diyerek seçim vaadinde bulundu.

Bakan Tekin Çiçeklerle Karşılandı

Beril Küçükkaya bu sözleri ile aday olduğu seçimleri kazandı. Seçimlerin üzerinden 4 ay geçtikten sonra, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmenin ardından okula davet etti. Bakan Tekin, okulun girişinde çiçeklerle karşılandı ve bu an, öğrenciler için unutulmaz bir anı oldu.

Sözünü Tutan Başkan

Sınıf arkadaşlarının yanına Bakan Tekin ile birlikte çıkan Küçükkaya, verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Bakan Tekin, sınıftaki öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve sınıfın ihtiyaçları konusunda Küçükkaya'nın taleplerini dinledi. Bu taleplerin karşılanacağı sözünü de veren Bakan Tekin, okuldaki öğrencilerin takdirini kazandı.Beril Küçükkaya, arkadaşlarına olan sözünü tutmanın ve bakanı okullarında ağırlamanın gururunu yaşadığını belirtti. "Arkadaşlarıma eğer beni seçerseniz bakanımızı okulumuza çağıracağımın sözünü verdim. Sınıfın 13 oyunu aldım. Diğer arkadaşım ise 10 oy aldı. Ben de kazanmanın mutluluğunu yaşadım" dedi.