Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 16'ıncı yılında andı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 15:20, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum".