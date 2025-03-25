Özgecan'ın Katilinin Öldürülmesi Davasında 3. Kez Aynı Karar

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldürdüğü iddiası ile ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edilen ve cezası onanan Gültekin Alan, "Biz bu cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katili 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken'in Adana Cezaevi'nde öldürülmesi, babası Necmittin Altındöken'in de yaralanmasıyla ilgili davada sanıklarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'i cezaevinde öldürdüğü iddia edilen Gültekin Alan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararının onanmasına karar veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun beraat eden diğer sanıklar hakkındaki bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada yerel mahkeme, sanıklarla ilgili üçüncü kez beraat kararı vererek kararında direndi. Cezası onandığı için karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Gültekin Alan, cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdiklerini iddia ederek, "Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.

Özgecan Aslan'ın katil zanlısı hükümlü Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken 11 Nisan 2016'da, cezaevinde kaldıkları koğuşta mahkum Gültekin Alan'ın tabancalı saldırısına uğradı. Saldırıda Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası yaralandı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada Gültekin Alan, ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin B., eşi Gamze B. ile Ahmet Tekin B., Ferat Y. ve Serkan A. hakkında Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Gültekin Alan'ı 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, Alan'a 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten' 18 yıl, 'hakaretten' 1 yıl 4 ay, 'yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından 6 yıl, 'infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan' da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi. Diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.

Yargıtay kararı bozdu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Alan'ın 'ayrıntılı ifade vereceğim' şeklindeki dilekçesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Gültekin Alan'ın 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', sanık Ahmet Tekin B.'yi de 'tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme', 'infaz kurumuna yasak eşya sokma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Bozma kararı sonrası yapılan duruşmada, Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldüren, babasını da öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanık Gültekin Alan, davanın içeriğini bütün sanıklardan daha çok en iyi kendisinin bildiğini öne sürerek, olayla ilgili olarak sanıklardan Ahmet Tekin B., Ferhat Y. ile mahkemeye gönderdiği dilekçesinde isimlerini belirttiği avukat ve memurları suçladı. Diğer sanıklar da Alan'ın iddialarını yalanlayıp, olayla ilgilerinin olmadığını belirterek beraatlerini istedi.

Yerel mahkeme aynı kararı verdi

Mahkeme heyeti, Gültekin Alan'ın savunmalarına itibar etmeyerek bozma kararına direnip, sanık Alan'ı daha önce verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca toplamda 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum etti. Diğer sanıklar hakkında da yine delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 2 Kasım 2021'deki sanıklar hakkında verdiği eski kararlarında direnmesini yerinde görmemesi üzerine dava dosyası uyuşmazlık nedeniyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu yaptığı değerlendirmede, yerel mahkemenin sanık Gültekin Alan hakkında verdiği mahkumiyet hükümlerinin onanmasına karar verdi. Diğer sanıklar Hüsamettin B., eşi Gamze B. ile Ahmet Tekin B. ve Ferat Y. hakkında 'nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından verilen beraat kararları bakımından, anılan suçların sabit olup olmadığının tespiti bakımından eksik araştırma ile hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verdi. Çoğunluk görüşüne katılmayan iki Ceza Genel Kurulu üyesinin de "Sanık Gültekin Alan hakkında kurulan mahkümiyet hükümleri bakımından da eksik araştırmayla hüküm kurulduğu" düşüncesiyle karşı oy kullandığına dikkat çekildi.

Alan: "Cinayeti işlemeye 4 kişiyle karar verdik"

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Gültekin Alan dışındaki diğer sanıklar hakkında bozma kararı üzerine dava dosyası tekrar yerel mahkemeye gönderildi. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'ncü kez görülen davada hakkındaki kararı onanan Gültekin Alan tanık olarak dinlendi. Alan, "Siz cezaevine silahı sokanlara ceza vermediniz ki ben silahı cezaevine sokanları söyleyeyim. Bu nedenle silahı cezaevine sokanlarla ilgili beyanda bulunmayacağım. Bu silahın sokulması ile ilgili Hüsamettin ve eşini suçladınız. Adamların bu suçla hiçbir ilgisi yoktur. Benim kararım onandı, niçin bana bunu soruyorsunuz" dedi.

Mahkeme başkanının, beraat kararlarının kısmen bozulduğunu söylemesi üzerine Alan, "Beraat kararları bozuldu ise söyleyeceğim. Biz bu cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.

Sanıklar Alan'ın iddialarını kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verilen ve cezası onanan Gültekin Alan'ın bu ifadesini inandırıcı bulmadı. Heyet, sanıkların 'nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Sanıklardan Ferat Y. hakkında ise tensip zaptında sehven yapılan hata nedeniyle karar verilmedi. Daha sonradan fark edilen hata üzerine sanık Ferat Y. yönünden davanın devamı kararlaştırıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartının, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak bir kesinlikle ispat edilebilmesi olduğuna dikkat çekilerek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi ile sanıklar Hüsamettin B. ve Gamze B. hakkında 'tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', sanık Ahmet Tekin Baykal hakkında 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme', sanık Hacı Ahmet Özdoğan hakkında 'tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanık Gültekin Alan'ın bozma öncesi aşamalardaki yazılı ve sözlü savunmalarında kendisi dışında diğer sanıkların suçlamalarla ilgilerinin bulunmadığına dair başkaca delillerle de desteklenen beyanları, bozma sonrasında ilk beyanlarından farklı olarak verdiği çelişkili beyanları, sanıkların inkara yönelik istikrarlı savunmaları, müşteki infaz koruma memurlarının beyanları, bilirkişiler tarafından düzenlenen 19/12/2016 tarihli raporda, 11/04/2016 tarihinde koğuştan çıkıldığı 14.23 ile 14.26 saatleri arasında Gültekin Alan'ın giysileri altında ve bel kısmında tabanca olup olmadığı ve tabancayı nasıl temin ettiğine dair bir görüntüye rastlanmadığının, koğuş kapısının önünde gardiyanların arasında bulunan Ahmet Tekin Baykal'ın Gültekin Alan'a doğru sol elini kaldırarak sakinleşmesi yönünde el hareketleri yaptığı ancak kameralarda ses kaydı olmadığından ne söylediğinin anlaşılamadığının bildirilmesi ve tüm dosya kapsamı birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde; sanıkların cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek sanıklar Hüsamettin ve Gamze B., Ahmet Tekin B., Hacı Ahmet Ö.'nün müsnet suçlardan 5271 Sayılı CMK.'nun 223/2-e madde uyarınca delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına karar verilmiştir" denildi.