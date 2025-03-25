Uluslararası Piyasalardan TVF'ye Büyük Güven: 1,1 Milyar Avro Kredi

Yerlikaya: 19 Mart'tan Bu Yana 1418 Gözaltı Yapıldı
Yerlikaya: 19 Mart'tan Bu Yana 1418 Gözaltı Yapıldı
Bayram kombinleri Panço'da
Bayram kombinleri Panço'da
Sponsorlu İçerik
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Tunç: Sokakları Terörize Etmek Suçtur
Tunç: Sokakları Terörize Etmek Suçtur
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Uluslararası Piyasalardan TVF'ye Büyük Güven: 1,1 Milyar Avro Kredi

Türkiye Varlık Fonu, uluslararası piyasalardan Hazine garantisi olmadan 1,1 milyar avro kredi aldı. İşlem, Türkiye ekonomisine güveni gösterdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2025 15:57, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 15:58
Yazdır
Uluslararası Piyasalardan TVF'ye Büyük Güven: 1,1 Milyar Avro Kredi

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF), 1,1 milyar avro değerindeki sendikasyon kredisi sürecini ilk kez Hazine garantisi olmadan tamamladı. TVF'den yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla temin edilen toplam 837 milyon avroluk ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.

Hazine Garantisi Olmadan Tamamlanan İşlem

İlk kez "Hazine garantisi olmadan" başarıyla tamamlandığı belirtilen bu işlemle, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine duyulan güven bir kez daha tescillenmiş olduğu kaydedildi. Daha önceki yıllarda sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi yapısı bu krediyle kaldırıldı. Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri avro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun ilgi görerek 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı. Artan yatırımcı ilgisine karşılık, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi eklendi.

Uluslararası Yatırımcılardan Büyük İlgi

Daha önce 2019 ve 2023'te alınan sendikasyon kredileri gibi iki yıl vadeli olarak yapılandırılan işlem, iki ayrı dilimde toplam 1,1 milyar avro seviyesine ulaştı. TVF'nin temin ettiği yeni kredi, vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti. TVF'nin 2024 Şubat'ta gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Son işlem de uluslararası finans kuruluşlarının TVF'ye olan güvenini bir kez daha teyit etti. Krediye katılan banka sayısı da artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20'ye yükseldi.

  • Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ
  • Emirates NBD Capital Limited
  • First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev aldı.
  • Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber