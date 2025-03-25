Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen '21'inci Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği Paneli'ne katıldı. Başkanlık binasındaki panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Bağımlılığın Toplum Üzerindeki Etkileri

Cevdet Yılmaz, bağımlılığın geniş bir yelpazede olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti. "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından yayımlanan ve 2022 verilerini içeren 2024 uyuşturucu raporuna göre, dünya genelinde 292 milyon kişi maalesef uyuşturucu kullanmıştır." Bu durum, toplumun aile ilişkilerini zayıflatarak toplumsal bağları koparmakta ve bireylerin toplumla bütünleşmelerini güçleştirmektedir.

Bağımlılıkla Mücadelede Yürütülen Çalışmalar

Yılmaz, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, 2014 yılında kurulan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu'nun önemine değindi. 2017 yılında kapsamı genişletilerek tütün, alkol ve davranışsal bağımlılıkları da içerecek şekilde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna dönüştürüldüğünü belirtti. "Bu kapsamda çalışmalarımızı tüm kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sürdürüyoruz."

Arzın önlenmesi ve talebin azaltılması

Etkin iletişim, koordinasyon ve izleme

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede talep tarafına yoğunlaşmanın önemine dikkat çekti ve tedavi ile rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Demokratik Meşruiyet İçinde Hareket Etmek

Cevdet Yılmaz, son günlerde yargı süreçleriyle ilgili sokaklarda hukuka aykırı eylem ve söylemlerin yaşandığını belirterek "Demokratik protesto hakkı, eleştiri hakkı, hukuk içinde protesto hakkı elbette bir haktır." dedi. Ancak bu hakkı kötüye kullanarak toplumu kutuplaştırmaya çalışmanın demokrasiyle bağdaşmadığını ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Görüşleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bağımlılıkla mücadelenin bir beka meselesi olduğunu belirtti. "21'inci Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği" adlı kitap, bu konuda yapılan çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alıyor."Altun, dijital mecralara fazla maruz kalmanın bireylerin sistematik dezenformasyon ve yanıltma kampanyalarına daha fazla maruz kalmaları anlamına geldiğini söyledi. Son dönemdeki dezenformatif kaynaklarının bir kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.