'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferans yoluyla bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşmesinde, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını belirtti.

Şimşek: Döviz Talebi ve Ekonomik Program Desteği

Şimşek konuşmasının devamında,

"Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz"

şeklinde ifade etti ve "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" dedi.

Finansal Piyasalarda Volatilite ve TCMB'nin Planları

Finansal piyasalardaki volatilitenin azalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde altını çizdi ve "Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz" dedi.

Karahan: TCMB'nin Dezenflasyon Stratejisi

TCMB Başkanı Karahan, yerlilerin dolarizasyonunun devam edip etmeyeceğine dair düşüncelerinin sorulması üzerine "Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır" dedi.Karahan, Türkiye'nin reel efektif kur bazlı dezenflasyon stratejisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise, "TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz" yanıtını verdi.

Toplantıya Katılanlar

Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır"

ifadeleri kullanıldı.