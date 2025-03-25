Dolar 38,00 TL'nin altına geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 37,9970 37,9980 37,9700 37,9710 Avro 41,0110 41,0120 41,0740 41,0750 Sterlin 49,1200 49,1300 49,1100 49,1200 İsviçre frangı 43,0200 43,0300 43,1100 43,1200 ANKARA ABD doları 37,9670 38,0470 37,9400 38,0200 Avro 40,9710 41,0510 41,0340 41,1140 Sterlin 49,0600 49,2700 49,0500 49,2600