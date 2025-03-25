İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
Bayram kombinleri Panço'da
Bayram kombinleri Panço'da
Sponsorlu İçerik
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
Yerlikaya: 19 Mart'tan Bu Yana 1418 Gözaltı Yapıldı
Yerlikaya: 19 Mart'tan Bu Yana 1418 Gözaltı Yapıldı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı olamaz
Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı olamaz
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt

MASAK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. MASAK, raporların teknik bir süreçle hazırlandığını ve doğrudan ilgili makamlara iletildiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 17:52, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 18:48
Yazdır
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili,

MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir.

ifadesini kullandı.

Başkanlıktan Yapılan Açıklama

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin taleplerinin önemli yer tuttuğu belirtilerek, bu kapsamda MASAK çalışmalarının uzman ve yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütüldüğü vurgulandı. Uzman ya da yetkili uzman yardımcılarınca objektif finansal verilere istinaden hazırlanan raporların Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konulduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

Bu nedenle sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir. MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir.


Güncel Konu ve Raporlar

Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır. Açıklamada, rapor sonunda yer verilen metnin mutat olarak tüm raporlarda yer alan otomatik bir metin olduğunun, vakaya özel bir anlam taşımadığının altı çizilerek, Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede müstesna bir görev icra eden MASAK'ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydasının olmayacağı dikkate alınmalıdır. değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber