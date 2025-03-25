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İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı

İstanbul'da İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ali Nuhoğlu ve Furkan Remzi Ceylan'ın üç şirketine el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 18:39, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 18:42
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İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın üç şirketine el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma Detayları

Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

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