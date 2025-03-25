Adliyeye birlikte geldiği arkadaşını 1 saat sonra ölü olarak buldu

Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bayram kombinleri Panço'da
Bayram kombinleri Panço'da
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde 7'si gazeteci 22 tutuklama
Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde 7'si gazeteci 22 tutuklama
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
Yerlikaya: 19 Mart'tan Bu Yana 1418 Gözaltı Yapıldı
Yerlikaya: 19 Mart'tan Bu Yana 1418 Gözaltı Yapıldı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı olamaz
Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı olamaz
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adliyeye birlikte geldiği arkadaşını 1 saat sonra ölü olarak buldu

Antalya'da görüşme için adliyeye gelen bir kişi, adliyeye girerken araç içerisinde bıraktığı arkadaşını 1 saat sonra ölü halde buldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 19:10, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 19:10
Yazdır
Adliyeye birlikte geldiği arkadaşını 1 saat sonra ölü olarak buldu

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mahallesi'nde bulunan Adliye Ek Binasındaki Denetimli Serbestlik Bürosu'nda görüşmesi olan Onur Ö. (33) arkadaşı Zekeriya Yalçın'dan (47) kendisini araç ile adliyeye götürmesini istedi. Yolda kendisini kötü hissettiğini belirten ve aracın arka kısmına geçen Yalçın burada birkaç kez istifra etti. Onur Ö.'nün kendisini hastaneye götürme isteğini kabul etmeyen Zekeriya Yalçın arkadaşı ile birlikte adliyeye geldi. Yol kenarına aracı park ettikten sonra otomobil içerisinde uzanan Yalçın, Onur Ö.'den işi bittikten sonra kendisine ayran getirmesini istedi.

Geri döndüğünde arkadaşını hareketsiz buldu

Zekeriya Yalçın'ı araçta bırakarak görüşmesi için adliyeye giden Onur Ö. yaklaşık 1 saat sonra geri geldi. Zekeriya Yalçın'ı araç içerisinde hareketsiz olarak gören Onur Ö., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Zekeriya Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada Onur Ö., sağlık ekiplerinin arkadaşını hayata döndürme çabalarını çaresizlik içinde izledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Zekeriya Yalçın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber