Adliyeye birlikte geldiği arkadaşını 1 saat sonra ölü olarak buldu

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mahallesi'nde bulunan Adliye Ek Binasındaki Denetimli Serbestlik Bürosu'nda görüşmesi olan Onur Ö. (33) arkadaşı Zekeriya Yalçın'dan (47) kendisini araç ile adliyeye götürmesini istedi. Yolda kendisini kötü hissettiğini belirten ve aracın arka kısmına geçen Yalçın burada birkaç kez istifra etti. Onur Ö.'nün kendisini hastaneye götürme isteğini kabul etmeyen Zekeriya Yalçın arkadaşı ile birlikte adliyeye geldi. Yol kenarına aracı park ettikten sonra otomobil içerisinde uzanan Yalçın, Onur Ö.'den işi bittikten sonra kendisine ayran getirmesini istedi.

Geri döndüğünde arkadaşını hareketsiz buldu

Zekeriya Yalçın'ı araçta bırakarak görüşmesi için adliyeye giden Onur Ö. yaklaşık 1 saat sonra geri geldi. Zekeriya Yalçın'ı araç içerisinde hareketsiz olarak gören Onur Ö., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Zekeriya Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada Onur Ö., sağlık ekiplerinin arkadaşını hayata döndürme çabalarını çaresizlik içinde izledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Zekeriya Yalçın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.