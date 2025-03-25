Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 4 tutuklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Kayseri'de hafta sonu protesto edildi. Sivas Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mimarsinan Parkı'na yürümeye çalıştı. Polisin ayrı gruplar halinde yürümesini istediği grup, hep birlikte yürümek isteyince gerginlik yaşandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı. Pazar günü yapılan protesto eylemlerinde ise 8 gösterici daha gözaltına alındı. 12 gösterici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.