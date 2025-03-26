Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan İlker Canikligil, daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde savunma yapan İlker Canikligil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.