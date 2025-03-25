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Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkeyi sokakta bulmadık, bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 20:40, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 20:40
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Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul buyursun. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim böylesi gençlerin yokluğunu hiçbir zaman yaşatmasın.

Gençlerimizin nitelikli eğitim alması, ailesine ve dünyaya faydalı işler yapması bizim en büyük muradımızdır. Sahte ile hakikiyi ayık edecek feraseti, haiz zamana yön veren ve her şart altında kendisi olabilmeyi başarabilen bir gençlik hayalimizimdir. Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir.

Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bilhassa yüksek öğrenim kurumlarımızı daha geniş imkanlarla buluşturmak için burs, yurt ve kredi imkanlarımızı geliştiriyoruz. Her alanda üniversitelerimizi ve çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz.

2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe yalnız 2,5 milyar liraydı. Bugün ise tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı 190, yatak kapasitesine 182 bindi. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz.

KKTC'de de aynı şekilde 5 yurdumuz var. 2002'de lisans öğrencilerine 45 yüksek lisans öğrencilerine 90 doktora öğrencilerine 135 lira seviyesinde kredi ve burs veriliyordu. Şimdi ise lisansta 3 bin, yüksek lisansta 6 bin, doktorada ise 9 bin TL civarında burs ve kredi veriyoruz.

"Türkiye Yüzyılı'nın güven ve huzur veren ikliminde sizler yaşayacaksınız"

Gençlik merkezlerimizin sayısı 9'du. Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var. Spor salonlarımızla yarı ve tam olimpik havuzlarımızla 81 ilimizin tamamındaki gençlerimize hizmet veriyoruz. Gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı daha da artıracağız. Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz hem bizim, hem ailenizin, hem de 85 milyonun istikbalisiniz. Türkiye Yüzyılı'nın güven ve huzur veren ikliminde sizler yaşayacaksınız.

Şahsımın ve dava arkadaşımın dar dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlere güçlü ve müreffeh Türkiye bırakmaktır. Ne yaptıysak bunun için yaptık. Nice oyunu bunun için bozduk. Ülkemizin ayağına vurulan prangaları bunun için parçaladık. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Vesayet gölgesini bunun için kaldırdık. Terör öğütleriyle kararlı mücadeleyi bunun için verdik. Terörsüz Türkiye hedefimize bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizi birbirlerine düşman ettiler.

Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oyandılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körükledir. Gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Sadece gençlerimizin değil milletimizin de geleceğini karattılar. Sırf çıkarlarını korumak paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler.

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