Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Bu ülkenin hakim ve savcıları dosyaya ve delillere göre karar verir. Eğer bir suç varsa davayı açar, yoksa da gereğini yapar. Adli soruşturmalar üzerinden propaganda yaparak, sokakları terörize ederek bir yere varılamaz." dedi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Tunç, Türkiye'nin her köşesinin eserlerle donatıldığını ve yüksek standartlı demokrasiye ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Amasra Maden Ocağı Patlaması ve Yargı Kararları

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada verilen kararlara muhalefet partileri eleştirilerde bulundu. Bakan Tunç, "Yargının verdiği kararla ilgili ne yapabilirsiniz? Tarafsız ve bağımsız yargı delillere göre karar veriyor. Şehit madencilerimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kartalkaya Otel Yangını ve Siyasi Tartışmalar

Kartalkaya'daki otel yangını konusunun siyasette kullanılmasına değinen Bakan Tunç, "Kazadan bu yana yangın üzerinden polemik yapılıyor. Bilirkişi raporu geldi ve kimlerin sorumlu olduğunu belirledi. İstanbul Teknik Üniversitesinin bilirkişileri raporu ortaya çıkardı ve sorumlular belirlendi." dedi. Yangınla ilgili bilirkişi raporunun tamamlandığını hatırlatan Tunç, "Bilirkişi raporu geldi. 200'den fazla sayfa incelenmiş ve mahkeme de bunu takdir edecek." şeklinde konuştu.

İBB'ye Yönelik Soruşturmalar

Bakan Tunç, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. "Adli soruşturmalar üzerinden sanki siyasi soruşturmaymış gibi algı oluşturma çabası içerisindeler. Bu tamamen adi bir olay." dedi. Tunç, bu tür soruşturmaların bağımsız ve tarafsız şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.Programda, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da konuşmalar yaptıktan sonra Bakan Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.