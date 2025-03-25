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Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün anayasal bir kurum olduğunu ve tehditlere boyun eğmeyeceğini ifade etti. Ayrıca yapılan tehditlerin suç teşkil ettiğini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 21:15, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 21:25
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Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sakın ha, bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız" şeklindeki tehditlerin, öncelikle devletin anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtti. Şahin, RTÜK'ün bu tehditlerden korkarak kendi sorumluluklarıyla ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacağını ifade etti.

RTÜK Başkanı'nın Sosyal Medya Paylaşımı

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, günlerdir milletimize ve özellikle gençlerimize yapılan 'Sokağa inin' çağrılarını ve bu hezeyanları bazı kanalların hiçbir kural tanımadan canlı yayınlamasını takip ettiklerini belirtti. Şahin, sokağa inen bazı kişilerin sözde 'demokratik hak' maskesi altında çeşitli provokatif eylemler gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Bu olaylar sırasında esnafların zarar gördüğünü ve Türkiye'nin en kıymetli markalarına açılan boykot savaşlarının ibretle izlendiğini ifade etti.

RTÜK'ün Anayasal Görevleri ve Tehditler

RTÜK Başkanı, RTÜK'ün anayasal bir kurum olarak kendi görev sınırları içinde denetleme faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduğunu vurguladı. Dünyanın birçok ülkesinde ana muhalefet partilerinin kendi sorumluluk sınırları içinde çalıştığını belirtti. Muhalefetin, devletin anayasal kurumlarını tehdit eden bir tutum sergilemediği ülkelerden örnekler vererek, Türkiye'deki muhalefetin de bu hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

RTÜK'ün Kararlılığı

RTÜK Başkanı Şahin, "Sakın ha! Bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız" şeklindeki tehditlerin, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suç olduğunu yineledi. RTÜK'ün bu tehditlerden korkarak geri adım atmayacağını ve işini şevkle yapmaya devam edeceğini belirtti. Kanalların hukuksuz davranışlarına karşı yasalar kapsamında gereken idari yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını ifade etti. Ayrıca, kurum ve yöneticilere yönelik tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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