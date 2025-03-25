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MHP'li Özdemir'den Can Ataklı'nın iddialarına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 21:24, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 21:27
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MHP'li Özdemir'den Can Ataklı'nın iddialarına ilişkin açıklama

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür. Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu girişimler konusunda hukuk müesseslerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir."

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