Sosyal medya hesabından 'toplu katliam' çağrısı yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları sürüyor. İlker C. isimli şüpheli, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video içeriğinde alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı "Toplu Katliam" uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından ise, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" şeklindeki paylaşım yaptı.

Paylaşımların ardından şüpheli İlker C. hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kini ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında adresi tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.