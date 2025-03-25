Bakan Tekin: Eğitimde Radikal Adımlar Atıyoruz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen "Sektör Buluşması ve Protokol İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, mesleki eğitime verdiği önemi vurguladı.

Mesleki Eğitimde Yenilikçi Adımlar

Bakan Tekin, uygulama eğitimi gören öğrencilerin sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli adımlar attıklarını belirtti. Asgari ücretin yüzde 30'u ve 50'si kadar, iş yerine uygulamaya giden çocuklara staj ücreti ödemeyi yasal düzenlemeyle hayata geçirdiklerini anlattı. Ayrıca, sektörün talepleri doğrultusunda meslek hastalık ve iş kazalarına karşı çocuklara sigorta yaptıklarını anımsatarak,

"Bunlar 2014-2018 yılları arasında bir çoğu toplumsal ve siyasal eleştirilere, muhalefet tarafından yapılan eleştirilere rağmen hayata geçirdiğimiz radikal dönüşüm hamleleriydi."

diye konuştu.

Eleştiriler ve Savunmalar

Radikal dönüşüm hamlelerinin muhalefet tarafından sıkça eleştirildiğine değinen Tekin, şu şekilde konuştu:

"Özellikle 2 konuda çok eleştiriliyorum. Biri, 'Mesleki ve teknik eğitimde siz çocuk işçilik yaptırıyorsunuz, çocukları iş dünyasının emrine veriyorsunuz.' diyorlar. Ben de diyorum ki böyle bir şey yapmıyoruz. Çocuklarımızın meslek sahibi olması için, ülkemizde nitelikli, vasıflı eleman ihtiyacını gidermek için çocuklarımızın iş yerlerinde beceri kazanmasını, iş yerlerinde kendilerini nitelikli eğitim alacak hale getirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Beni eleştiriyorlar. Sanayi ve ticaret odaları da gidiyorlar bu arkadaşları alkışlıyorlar. Bende bunu anlamıyorum. Aranan nitelikli elemana ihtiyacınız var mı, yok mu? Muhalefetin davranacağı gibi olursak okullarımızın kapısını kapatırız, size öğrencilerimizi de kapatırız."





Protokoller ve Gelecek Planları

Bakan Tekin, mesleki eğitimde meslek örgütleriyle ve sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollerin de muhalefet tarafından sıkça eleştirildiğine dikkati çekti. Eleştirilere aldırmadan eğitim kalitesini yükseltmek için radikal kararlar almaya devam edeceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu yaz yayınladığımız mesleki ve teknik politika belgesiyle sektör temsilcilerine bu anlamda inanılmaz bir alan açıyoruz. Büyük istihdam yapan büyük sanayi tesislerinin içerisinde neredeyse okul açıyoruz. O noktayı buraya kadar taşıdık."

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da ziyaretlerinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay arasında iş birliği protokolü imzalandı.