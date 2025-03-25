Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?

Saraçhane'de düzenlenen iftar programında konuşan Özel, İstanbul Üniversitesi tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle bir şok yaşadıklarını belirtti. Ardından İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör suçlarından başlatılan, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürecine değindi.Günlerdir Saraçhane'de olduğunu dile getiren Özel,

Yarın İBB, seçilmişler arasından birini seçip de Ekrem Başkan'a vekalet görevini yapacak arkadaşımızı belirleyince, artık burada kayyım riski ortadan kalkınca, artık buradan ayrılacağız.

dedi. Gece 20.30 mitinglerinin Saraçhane için sona ereceğini belirtti ve Saraçhane'nin başka bir formata dönüşeceğini ekledi. Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söyleyerek, Ramazan boyunca iftarlar ve çocuklar için eğlenceler düzenleneceğini belirtti.Saraçhane'de başlayan gösterilerin 81 vilayete yayıldığını anlatan Özel, kimi şehirlerde kalabalık, kiminde ise daha mütevazı eylemlerle insanların iradelerinin arkasında durduğunu söyledi.

Adayımızı Belirledik

Hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyalarını başlattıklarını belirten Özel,

Adayımız belli, sloganımız belli.

dedi.

İBB Meclisindeki Seçim ve Adaylık Süreci

CHP Genel Başkanı Özel, İBB Meclisindeki seçimde kim aday olacak? sorusuna karşılık, şu an bir isim söylemediklerini ifade etti. Ancak bir belediye başkanının aday olmayacağını, belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyesinin belediye başkanvekili olacağını belirtti."Ne zaman açıklanacak?" sorusunu ise Özel şu şekilde yanıtladı:

O, Belediye Meclisinin kararı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanvekiline, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin üyeleri karar verir. İşte o aday da; kendileri aralarında istişare ederler, adaylaşırlar, seçim olur.

Özel, bu konuda birtakım istişare mekanizmalarını işletmek gerektiğini vurgulayarak, kendilerinin de bu mekanizmaları işlettiğini dile getirdi.