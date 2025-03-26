TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor

TBMM Genel Kurulunda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "ABD ve İsrail ile olan ilişkiler", İYİ Partinin "ekonomideki kırılganlıklar", DEM Parti'nin "yargı" ve CHP'nin "19 Mart sonrasında yaşananlar" konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İsrail'in Filistin'de soykırım uyguladığını söyledi. Ateşkesin rafa kaldırıldığını, bir taraftan Yemen bir taraftan da Filistin'in bombalandığını belirten Çalışkan, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade etti. Çalışkan, "19 Mart itibarıyla İstanbul gündeminden dolayı bu gerçekler göz ardı edildi." dedi.

Bütün dünyanın Filistin'de yaşananları kınadığını ancak kınamanın çare olmadığını dile getiren Çalışkan, bir komisyon kurularak Meclis'in Filistin'de yaşanan olayları araştırmasını istedi. Çalışkan, "Meclis, ülkemizde bulunan NATO üslerinin, Kürecik'in, İncirlik'in katkısını araştırsın." diye konuştu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Gazze'ye yönelik saldırıların bölgeyi yaşanamaz hale getirdiğini söyledi. Gazze'nin bir haritadan ibaret olmadığını vurgulayan Öztürk, "Gazze artık vicdanı olan herkes için bir utanç sembolü." dedi.

Gazze'nin yalnız bırakıldığını ifade eden Öztürk, Gazze halkının her gün ölümle burun buruna gelerek yaşamaya çalıştığını dile getirdi. Öztürk, "Bu tabloya karşı dünyan büyük kısmı suskun. Sessiz kalan herkes bu suça ortak." diye konuştu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, "Çifte pasaportu, çifte vatandaşlığı olan İsrail vatandaşı ve Türk vatandaşı olan kişiler gidip vahşet ve soykırım yapıyor, tespit ediliyor. 'Türkiye'de bu kişileri yargılayın' diyoruz. Yargılamıyorsunuz." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ise "Kendinizi kandırmayın değerli arkadaşlar, Gazze'deki canları hamasi nutuklarınızla, altı boş kınama mesajlarınızla kurtaramazsınız." dedi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli milletvekili Veysal Tipioğlu, "Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmadığı, İsrail ile ticaretin devam ettiği" iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Bu iddiaların tamamının Türkiye'nin onurlu duruşunu gölgelemeye çalışan bir kampanyanın ürünü olduğunu vurgulayan Tipioğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, Filistin meselesinde en kararlı ve en net vicdani duruşu sergileyen ülkedir. Gazze'ye yapılan saldırılar karşısında ilk günden itibaren tavır almış, diplomatik, insani ve siyasi tüm imkanlar seferber edilmiştir." diye konuştu.

Kürecik ve İncirlik üslerine yönelik ifadelere değinen Tipioğlu, "Bu üsler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolündedir. Her adımı, Ankara'nın bilgisi ve izni dahilindedir. Bu üslerin, İsrail'in saldırılarında kullanıldığına yönelik iddialar ya cehaletin ya da art niyetin ürünüdür." dedi.

- "Montajcı değiliz, lütfen siz sözlerinizle montajlamaya çalışmayın"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AK Parti TBMM Grup toplantısında gösterilen videoya, Gürcistan'daki eylemlerde çekilen görüntülerin montajlandığını" iddia ederek, "Bakmışlar, Türkiye'deki eylemlerde molotofkokteyli yok, polisin üzerine patlayıcı madde atan yok. Bunlar olmadan da 'terörist' diye yaftalayamıyorlar. Öyle olunca da alıyorlar Gürcistan'daki görüntüleri, Türkiye'de olmuş gibi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emir'in sözlerine yanıt verirken, Türkiye'de olup bitenlerin milletin gözü önünde cereyan ettiğini belirtti.

Akbaşoğlu, "Yüzleri örtülü, birçok suçtan aranan, yakalandığında birtakım yasa dışı örgütlerin üyesi olduğu görülen birçok terörist orada gençlerimizi provoke ediyor. Orada polisimize saldıran, milletimizin malına, mülküne saldıran, camlarını kıranlara 'terörist' deniyor; halka, gençlere değil. Bir montaj da söz konusu değil, her şey ortada. Biz montajcı değiliz, lütfen siz sözlerinizle montajlamaya çalışmayın." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.