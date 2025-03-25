Bakan Güler: PKK ve Uzantıları Silah Bırakmalı

Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı olamaz
Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı olamaz
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Güler: PKK ve Uzantıları Silah Bırakmalı

Bakan Güler, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluşarak PKK'nın silah bırakması çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 23:36, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 23:59
Yazdır
Bakan Güler: PKK ve Uzantıları Silah Bırakmalı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerin aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Güler, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazi aileleri ile gazilerin, vatan için kelimelerle tarif edilemez büyük fedakarlıklar gösterdiğine dikkati çekerek, Yaşadığınız acılar karşısında metanetinizi asla kaybetmediniz, vakur duruşunuzdan asla ödün vermediniz ve milletimizin ferasetini dosta düşmana bir kez daha gösterdiniz. Sizler, Türk milletinin baş tacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin manevi mimarlarının biricik emanetisiniz. Devletimiz ve yüce Türk milleti, sizlere minnettardır. şeklinde konuştu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Uzun yıllar gündemlerinin ilk sırasında hep terörle mücadele olduğunu belirten Güler,

Bu süreçte nice evladımızı şehit verdik, nice evladımız da gazi oldu. Ancak hiçbir zaman vatan uğruna sergilediğimiz onurlu ve şanlı mücadelemizden vazgeçmedik. Şehit ve gazilerimizden aldığımız cesaret ve kararlılıkla vatanımıza canımız pahasına sahip çıktık. Onların kahramanlık ve fedakarlıkları, gazi ve muzaffer ordumuzun en büyük ilham kaynağı oldu.

ifadesini kullandı.

"Mehmetçik, kanının son damlasına kadar üzerine düşeni yapmıştır"

Bakan Güler, hem milletin sarsılmaz iradesi hem de kahramanların mücadele azmi sayesinde hain planları her zaman boşa çıkardıklarını, terör örgütlerine ve tüm şer odaklarına karşı büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Tüm bu başarılarda en büyük payın şehitler ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Güler, Tarih boyunca üstlendiği tüm vazifelerde olduğu gibi terörle mücadele de kahraman Mehmetçik her türlü gayreti göstererek kanının son damlasına kadar üzerine düşeni yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. dedi.Güler, gelinen süreçte yeni bir dönemin eşiğinde olunduğunu belirterek,

Silah bırakma talimatı alan terör örgütünün, bir an önce gereğini yapması, artık kaçınılmaz bir gerçeklik olarak ortadadır. Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda veya isimlerle faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur.

şeklinde konuştu.Süreci ihtiyatlı ve temkinli şekilde takip ettiklerini belirten Güler, şöyle devam etti:

PKK ve uzantılarının mevcut gelişmelerden faydalanarak yeniden yapılanmasına, büyük kayıplarını telafi etmesine ve bu olumlu süreci bozmasına ve sabote etmesine izin vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Kahramanlarımızın ortaya koyduğu gayretlere sıkı sıkıya sahip çıkacak, verdikleri emeğin bir zerresinin dahi yok olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde ödediğimiz bedellerin esas yükünü taşıyan şehit ve gazilerimiz ile onların siz saygıdeğer ailelerinin de her zaman yanlarında olacağız.


Savunma Sanayisinin Gelişimi

Bakan Güler, Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik konumu, etkin ve caydırıcı ordusu, gelişmiş yerli ve milli savunma sanayisi ile dünyada yükselen bir güç haline geldiğini vurgulayarak,

Özellikle savunma sanayimiz gıpta ile takip edilen bir seviyeye ulaşmıştır. Kendi imkanlarımızla ve kendi mühendislerimizle ürettiğimiz İHA, SİHA ve TİHA'larımız, uçak ve helikopterlerimiz, gemilerimiz, denizaltılarımız ile daha nice silah ve sistemlerimiz güvenlik mimarimizin geldiği mümtaz noktayı ortaya koymaktadır.

dedi.Türkiye'nin sadece sınırları içinde değil, sınır ötesinde de barış ve istikrara katkı sağlayan ülke konumunda olduğunu belirten Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de büyük katkısıyla Türkiye, pek çok kriz ve anlaşmazlığın çözümünde kilit bir rol üstlenerek, uluslararası güvenlik ve diplomasinin vazgeçilmez bir aktörü haline gelmiştir. Bu kritik dönemde, ülkemizi daha büyük ve daha güçlü yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. şeklinde konuştu.Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile bakan yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet de yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber