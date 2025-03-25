Cezaevlerinde Yer Yok İddiasına Başsavcılıktan Yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada,

"Bir kısım medya organlarındaki, yaşanan toplumsal olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan şahıslarla ilgili olarak ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı, tutuklananların emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ifadesine yer verildi.

Başsavcılıktan Önemli Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde bazı medya organlarında çıkan haberlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Toplumsal olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği iddiaları, yapılan açıklamayla yalanlandı. Başsavcılık, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

Haberlerin Gerçeği Yansıtmadığı Vurgulandı

Açıklamada, medya organlarında yer alan ve toplumda yanlış anlamalara neden olabilecek bu tür haberlerin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Başsavcılık, ceza infaz kurumlarının kapasitesinin yeterli olduğunu ve tutuklu şahısların yasal süreçlere uygun şekilde cezaevlerinde tutulduğunu vurguladı.Bu tür yanıltıcı haberlerin yayılmasının önüne geçmek için vatandaşların doğru bilgi kaynaklarına yönlendirilmesi gerektiği de belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli görüldüğünde kamuoyuna doğru bilgilerin aktarılacağını açıkladı.