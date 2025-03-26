Güvenlik Soruşturması Kanununun iptal istemi karara bağlandı

İptal talebi reddedilen maddeler arasında, öğretmenler ve üst düzey kamu yöneticilerine güvenlik soruşturulması yapılmasını öngören maddeler de bulunuyor. Karar 26 Mart 2025 tarihli R.G.'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun çok sayıda maddelerinin iptal istemini karara bağladı. Mahkeme iptal taleplerinin tümünü reddetti.

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