Metro İstanbul'dan duyuru

''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.''

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açıldığını aktardı.

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