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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği

Türkiye, Suriye'nin internet altyapısının iyileştirilmesi için işbirliği yapmayı planlıyor. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Mart 2025 07:37, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 07:39
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Suriye'nin internet altyapısının tamamının Türkiye'den verilmesiyle ilgili bir çalışmayı istişare edeceğiz" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Suriye Eylem Planı kapsamında Türkiye'nin devlet yönetimindeki bilgi ve tecrübesini Suriye'ye aktarmak istediklerini belirtti. Heyetler arası görüşmelerin aralıksız sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, Suriye'nin sivil havacılık yönetiminin ülkemizde ağırlandığını ve iş birliği olanaklarının değerlendirildiğini ifade etti.

Suriye İletişim Bakanı'nın Ziyareti

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Suriye İletişim Bakanı'nın kısa bir süre içinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Bu ziyaret kapsamında, Suriye'nin internet altyapısının Türkiye'den sağlanması konusu ele alınacak. Ayrıca, TÜRKSAT'ın kabiliyetlerinden yararlanma talepleri de değerlendirilecek. Suriye limanlarından birinin Türk müteşebbis tarafından işletilmesi de gündemde.

Şam Havalimanı ve Altyapı Çalışmaları

Şam Havalimanı'nın büyük ölçüde ayağa kaldırıldığı ancak hala yapılması gereken çalışmaların bulunduğu belirtildi. Bakanlık, Suriye'ye uzmanlar göndererek ulaşım alanında teknik ve lojistik destek sağlayacak. Hem Türkiye'de hem Suriye'de eğitim programları hazırlanacak.

  • Suriye makamlarına danışman gönderilecek.
  • Çobanbey-Halep ve Meydan-ı Ekbez-Halep Demir Yolu onarılacak.
  • Hava yollarının eksiklikleri tamamlanacak ve uçak desteği verilecek.
  • Uçuşa elverişsiz uçakların revizyonu veya kiralık uçakların temin edilmesi konusunda destek sağlanacak.


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