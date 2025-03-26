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Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin sorunlarını siyaset yoluyla çözmenin önemini vurguladı ve yargı süreçlerinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 07:40, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 07:41
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Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul'da belediye başkanları hakkında yargı tarafından başlatılan yargılama sürecine ve devam eden soruşturmalara dikkat çekerek, bu tür konuların sokağa taşınmaması gerektiğini belirtti. Ala, "Yargıda çözülecek işi sokağın meselesi haline getirmeye çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın, bu kurnazlıklara pabuç bırakacak halimiz yoktur" dedi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı' programında konuşan Ala, gençlerin siyasete katılımının önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin sorunlarını en düşük maliyetle çözmenin siyasetle mümkün olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin Alternatifsizliği ve Muhalefetin Durumu

Efkan Ala, Türkiye'de çok sayıda muhalefet partisi bulunduğunu ancak AK Parti'nin alternatifi olmadığını belirterek, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin problemlerini çözme gayreti içerisindeyiz" dedi. Ana muhalefetin kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getirmeye çalıştığını ifade eden Ala, AK Parti'nin düzenlediği kongrelerin ülke sorunlarını tartışan ve reformları ele alan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

İmamoğlu'nun Tutuklanması ve Yargı Süreci

Ala, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan olaylara değinerek, "İstanbul'da belediye başkanları hakkında yargı tarafından bir yargılama süreci başladı ve soruşturma devam ediyor" dedi. Yargının çözmesi gereken meselelerin siyasetin konusu haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, siyasetin sorun çözmek için bir araç olduğunu ve sorun üretmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin İstikrarsızlığa Tahammülü Yok

Ala, Türkiye'nin istikrarsızlığa tahammülü olmadığını vurgulayarak, içeride 85 milyonun kardeşliğinin tahkim edilmesi gerektiğini söyledi. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi terörsüz bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirten Ala, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara karşı uyarıda bulundu.

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