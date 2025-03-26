Traktör iş yerine daldı: O anlar kamerada
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde traktörün bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 08:34, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 09:09
Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörden düşerek yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.