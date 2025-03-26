MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt

MASAK'tan yapılan yazılı açıklamada, analiz ve incelemelerin yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütüldüğünün altı çizildi.

Hazırlanan raporların başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konuldu hatırlatılırken, "Bu nedenle sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir." denildi.

Söz konusu raporların başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan talep edilen makama sunulduğu da vurgulanırken, sürece bakanlık yönetim mercilerinin dahil olmasının mümkün olmadığının altı çizildi.