Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim

Ticaret Bakanlığı, kırmızı ette stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Haksız fiyat artışı yapan firmalara idari yaptırımlar uygulanacak.

Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetim Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların kırmızı ete erişimini engelleyen stokçuluk ve spekülatif fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sağladığı kırmızı et, Türkiye genelinde Per-Der üyesi marketlerde ve ESK mağazalarında uygun fiyatlarla satışa sunulurken, bazı üretici firmaların fiyatları yükseltme girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Denetimler 8 İlde Başladı

Maliyetlerde belirgin bir artış olmamasına rağmen stokçuluk yaparak fiyatları artıran firmalar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yakın takibe alındı. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, 24 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletmeye yönelik eş zamanlı denetimlere başladı.

Yaptırımlar Tavizsiz Uygulanacak

Bakanlık, stokçuluk yapan veya fahiş fiyatla kırmızı et satmaya çalışan işletmelere idari yaptırımlar ve mali para cezaları uygulanacağını açıkladı. Yapılan inceleme ve denetimlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.Ticaret Bakanlığı, üretici ve perakende işletmeleri, ürünlerini maliyetle uyumlu fiyatlardan sunmaya davet ederken, piyasa dengesini bozan girişimlere kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.