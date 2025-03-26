Çanakkale Ayvacık'ta 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen bir lastik botu tespit etti. Bölgeye sevk edilen "KB-119" ve "TCSG-905" botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan ve İran uyruklu 20'si çocuk 41 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenlerin Güvenliğini Sağlayan Operasyon

Operasyon sırasında Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi dikkat çekti. Lastik botun tespiti sonrasında bölgeye hızla intikal eden ekipler, göçmenlerin güvenliğini sağlamak için titizlikle çalıştı.

Göçmenlerin Durumu

Afganistan ve İran uyruklu 41 kişi

20'si çocuk

Kıyıya güvenli bir şekilde çıkarıldı

Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi, göçmenlerin işlemlerini tamamlayarak güvenli bir şekilde barınmalarını sağladı. Bu tür operasyonlar, bölgede göçmen güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.



