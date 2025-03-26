Dolar yeniden 38 TL'nin üzerine çıktı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 37,9700 37,9710 38,0090 38,0100 Avro 41,0740 41,0750 41,0110 41,0120 Sterlin 49,1100 49,1200 48,9900 49,0000 İsviçre frangı 43,1100 43,1200 42,9800 42,9900 ANKARA ABD doları 37,9400 38,0200 37,9790 38,0590 Avro 41,0340 41,1140 40,9710 41,0510 Sterlin 49,0500 49,2600 48,9300 49,1400