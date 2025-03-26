Dolar yeniden 38 TL'nin üzerine çıktı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,01 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 17:24, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 18:06
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|37,9700
|37,9710
|38,0090
|38,0100
|Avro
|41,0740
|41,0750
|41,0110
|41,0120
|Sterlin
|49,1100
|49,1200
|48,9900
|49,0000
|İsviçre frangı
|43,1100
|43,1200
|42,9800
|42,9900
|ANKARA
|ABD doları
|37,9400
|38,0200
|37,9790
|38,0590
|Avro
|41,0340
|41,1140
|40,9710
|41,0510
|Sterlin
|49,0500
|49,2600
|48,9300
|49,1400