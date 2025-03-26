İzmir'de İmamoğlu'na protestosunda 10 tutuklama

İzmir'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen gösterilerde, kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotof kokteyli ile karşı koyduğu iddia edilen 65 göstericiden 10'u tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası Protestolar

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasını protesto etmek amacıyla; Bornova, Konak, Bayraklı ilçeleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin kampüs alanlarında yasa dışı şekilde toplandıkları iddia edilen göstericiler, uyarılara rağmen dağılmadı. Bu grupların, yüzlerini kapatarak güvenlik kuvvetlerine taşlı ve sopalı saldırılarda bulunduğu, çöp konteynerlerini devirerek yolları kapattıkları ileri sürüldü.

Adli Süreç ve Kararlar





51 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

14 kişi için ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istendi.

Mahkemeye çıkartılan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı.

17 kişi serbest bırakıldı.

38 kişi adli kontrol kararı ile salıverildi.

Bu olaylar, İzmir'de geniş yankı uyandırırken, göstericilerin tutuklanması ve adli süreçle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.