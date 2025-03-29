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25 Hizmet Yılını Tamamlayıp 58 Yaşını Bekleyen Kadın Memur, Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Emeklilik için gereken 58 yaşını beklemek için görevinden ayrılan 5434'e tabi kadın memurların, kendilerine emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar, vefat etmiş anne veya babalarından kalan yetim maaşını alabilmeleri için gerekli olan 3 şart bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 14:00, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 10:18
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25 Hizmet Yılını Tamamlayıp 58 Yaşını Bekleyen Kadın Memur, Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışmaya başlamış ve bu tarihten sonra 5434 kapsamında memur olmuş kadın memurlar 25 tam hizmet yılını ve 58 yaşını doldurduklarında emekli aylığı bağlanması şartlarını yerine getirmiş olurlar.

5434'e tabi memurların ve emeklilerinin vefatında kız yetimlere aylık ödenmesinde sadece 3 koşul bulunmaktadır. Bu koşullar aşağıda yer verdiğimiz 5434 sayılı Kanun Madde 75, 77 ve 99 hükümlerinde belirtilir.

Birinci koşul, kız yetimin evli olmaması, ikinci koşul memur statüsünde görev yapıyor olmaması, üçüncü koşul da yine memur statüsünde herhangi bir emekli aylığı almaması, durumlarıdır.

Bu üç koşul haricinde yetim aylığı bağlanmasını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, istisna kural olarak da kendisinden aylık bağlanacak kişiyi kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere, malul sayılacak hale getirenlere ve mirastan ıskat edilenlere aylık bağlanmama durumu da bulunmaktadır.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz:

5434 e tabi memur olarak görev yapmakta iken emekli aylığı bağlanması için yeterli olan 25 hizmet yılını tamamladıktan sonra emekli aylığı bağlanması için aranılan 58 yaşını beklemek için görevinden ayrılan kız çocukların, kendilerine emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar vefat etmiş anne veya babalarından belirttiğimiz şartları yerine getirmek kaydıyla yetim maaşı alabileceklerini değerlendirmekteyiz.

5434 SK/Madde 75:

"Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır."

5434 SK/ Madde 77:

"Aşağıda yazılı hallerde dul ve yetimlere aylık bağlanmaz

a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirakçiyi veya emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alanı;

Kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu kanun gereğince adi malul sayılacak hale getirenlere;

b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye, veya emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alana veya ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veya bunlara karşı kanunen mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük bir kusur irtikap eylediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere;

c) Evli kız ve erkek çocuklarla anaya."

5434 sk/Madde 99:

"Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir..."


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