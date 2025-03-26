Altının kilogram fiyatı 3 milyon 730 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 722 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 41 milyon 384 bin 332,10 lira, işlem miktarı ise 548,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 134 milyon 666 bin 649,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: